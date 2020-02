FAKTA: Dét vidste du ikke om Oscar-uddeling

Natten til mandag skal der uddeles oscarstatuetter. Her kan du få lidt ekstra viden om filmprisen, der betragtes som filmscenens største:

* Showet afholdes i "The Dolby Theatre" i Hollywood.

* Det er 92. gang, at priserne bliver uddelt. Første gang var i 1929.

* Der uddeles priser i 24 kategorier.

* Oscarstatuetten er lavet af tin, kobber, antimon og belagt med et tykt lag 24-karat guld.

* Den er 34,3 centimeter høj og vejer 3,9 kilo.

* Under Anden Verdenskrig var der mangel på metal, og statuetten blev derfor lavet af gips.

* Oscar-vinderne må ikke sælge statuetten uden først at have tilbudt den til Akademiet for én dollar.

* Tre film deler føringen i at have modtaget flest Oscar-statuetter. "Ben-Hur" (1959), "Titanic" (1997) og "Ringenes herre: Eventyret om ringen" (2001). De modtog alle 11 Oscars.

* Kun tre film har modtaget en i hver af følgende kategorier: Bedste film, bedste instruktør, bedste mandlige og kvindelige hovedrolle og manuskript, nemlig "Det hændte en nat" (1934), "Gøgereden" (1975) og "Ondskabens øjne" (1991).

* Adrien Brody er den yngste vinder i kategorien bedste mandlige skuespiller. Han var 29 år, da han vandt for filmen "The Pianist", i 2003.

* Marlee Matlin vandt som 21-årig i kategorien bedste kvindelige skuespiller i 1986 for sin rolle i filmen "Children of a Lesser God."

* Henry Fonda er den ældste vinder i kategorien bedste mandlige skuespiller. Han var 76 år, da han vandt for filmen "Deres sensommer".

* "The Godfather: Part II" er den eneste to'er, der har vundet en Oscar for bedste film.

* 15 personer har fået en pris efter deres død. Det var blandt andet tilfældet i 1976, da Peter Finch vandt i kategorien bedste mandlige hovedrolle for sin rolle i filmen "Network", og i 2008 da Heath Ledger fik for bedste mandlige birolle i "The Dark Knight."

* I år bliver Scarlett Johansson den blot 12. skuespiller, der har mulighed for at få en pris både som bedste hovedrolle og bedste birolle samme år. Ingen har nogensinde fået begge samme år.

* For parret Noah Baumbach og Greta Gerwig kan aftenen potentielt blive sprængfarlig. Begge har instrueret og skrevet manuskriptet til hver deres film. Begge film er nomineret i kategorien Bedste Film.

Noah Baumbach har skrevet manuskriptet til filmen "Marriage Story", mens Greta Gerwig har skrevet novellen "Little Women" om til et filmmanuskript.

Derfor er de nomineret i hver deres kategori for bedste manuskript.

* Årets nominerede i kategorierne for bedste biroller tilhører det grå guld. Gennemsnitsalderen er i år 71 år. Vinderne af priserne for bedste biroller - mandlige og kvindelige - har i gennemsnit en alder på 49 år gammel.

* For sangskriveren Dianne Warren bliver året show 11. gang, hun er nomineret for at have skrevet den bedste sang i en film. Hun har stadig ikke vundet.

Kilde: Ritzau, New York Post, BBC og Oscars-showets hjemmeside.