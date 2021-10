FAKTA: Det ved vi om 37-årig norsk gerningsmand

Torsdag er politiet i gang med at efterforske sagen, og på et pressemøder har det delt foreløbige detaljer.

Gerningsmanden, der har erkendt de faktiske forhold, er sigtet for drab og skal fredag fremstilles i grundlovsforhør. Torsdag begynder arbejdet med at mentalundersøge ham.

Her er, hvad vi foreløbig ved om drabsmanden:

* Han er 37 år og bor i byen Kongsberg cirka 80 kilometer syd for Oslo, hvor angrebet fandt sted. Han har dansk statsborgerskab, men er født og opvokset i Norge. Hans mor er dansk, mens hans far er norsk.

* Han har ifølge retsbøger flere domme bag sig, skriver DR Nyheder. I 2012 blev han idømt 60 dages betinget fængsel for groft tyveri og erhvervelse samt brug af narkotika. I domsafsigelsen fra 2012 fremgår det desuden, at han tidligere er dømt for lignende forhold.

* Forrige år fik han forlænget et tilhold mod sine forældre. Han skulle have optrådt truende over for dem og blandt andet truet med at dræbe sin far samt efterladt en revolver på forældrenes sofa.

* Motivet for angrebet er endnu ikke kendt. Men politiet sagde på et pressemøde torsdag formiddag, at der tidligere har været bekymringer om, at manden, der er konverteret til islam, var blevet radikaliseret.

* Meldingerne om radikalisering stammer fra før 2021, og detaljerne er endnu uklare, lød det fra politiet.

* Et familiemedlem siger til Ekstra Bladet, at manden er psykisk syg.

* Ifølge det norske medie VG's oplysninger har manden ikke haft arbejde siden begyndelsen af 00'erne.

Kilder: DR, Ritzau, VG, Ekstra Bladet.