FAKTA: Det sagde Trump i samtalen med Raffensperger

Her er et udpluk af de ting, Trump sagde under samtalen:

* - Vi har brugt rigtig meget tid på det her. Og hvis vi bare kunne gennemgå nogle af tallene, så synes jeg, at det er rimelig tydeligt, at vi vandt. Vi vandt i betydelig grad Georgia.

* - Folk i Georgia er vrede, folk i landet er vrede.

* - Og der er ikke noget i vejen med at sige, at du ved, øh, at du har regnet på det igen.

* - Men stemmesedlerne er korrupte. Og det kommer du til at finde ud af, at de er, hvilket er totalt ulovligt. Det er mere ulovligt for dig, end det er for dem. For du vidste, hvad de gjorde, og du indrapporterer det ikke. Det er en kriminel lovovertrædelse.

* - Så fortæl mig, Brad (Raffensperger, red.), hvad gør vi? Vi vandt valget, og det er ikke fair at fratage os det på denne måde.

Kilde: The New York Times.