FAKTA: Det kom der ud af førstedagen på EU-topmødet

EU-lande står sammen om at lægge pres på Storbritannien og er tættere på nyt klimamål i 2030. Læs mere her.

En opfordring til Storbritannien om at stramme sig an i forhandlingerne om en handelsaftale og enighed om et nyt 2030-mål for klimaet.

Her er en oversigt over, hvad EU's stats- og regeringschefer nåede til enighed om torsdag på førstedagen af EU-topmødet i Bruxelles:

* Handelsaftale med Storbritannien:

- EU-landene opfordrer i fælles udtalelse Storbritannien til at tage "de nødvendige skridt" for at kunne lande en handelsaftale.

- Landene er enige om at fortsætte forhandlingerne over de kommende uger og har bedt EU-chefforhandler Michel Barnier om at invitere briterne til nye drøftelser.

* Klimamål 2030:

- EU-landene er enige om, at EU's klimamål for 2030 skal forhøjes, men en beslutning vil først blive taget i december. Det nuværende 2030-mål er at skære udledningen af drivhusgasser med 40 procent sammenlignet med 1990.

- Landene er enige om, at der er tale om en fælles reduktion for EU, og at reduktionerne skal ske på omkostningseffektiv vis, men samtidig være solidariske og retfærdige.

* Håndtering af coronavirus:

- Stigende smitte i store dele af Europa giver anledning til bekymring blandt EU-landene.

- Landene er enige om, at der er et fortsat behov for en stærk koordinering på tværs af landene. Det gælder blandt andet i forhold til at dele erfaringer - blandt andet om testmetoder og teststrategier, karantæneregler og kontaktopsporing på tværs af landegrænser.

Kilde: Det Europæiske Råd.