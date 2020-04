FAKTA: Det gør EU i arbejdet for en coronavaccine

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har flere gange slået fast, at en coronavaccine er "altafgørende" og "vores kollektivt bedste chance for at slå virusset".

Der bliver arbejdet på flere fronter i EU for at skabe de bedste vilkår, for at forskere kan udvikle en coronavaccine.

Derfor står von der Leyen i spidsen for flere initiativer, som har til formål at lette arbejdet for at udvikle en vaccine.

Her er nogle af de ting, EU gør for at støtte arbejdet for en coronavaccine:

* Det tyske medicinalselskab CureVac har fået tilbudt 80 millioner euro i økonomisk støtte fra EU-Kommissionen til vaccineudvikling.

*Gennem EU's program for forskning og innovation, Horizon 2020, blev 48,2 millioner euro i marts fordelt til 18 projekter - i alt 151 researchhold - fra hele EU, som blandt andet skulle gå til arbejdet for nye behandlinger og vacciner.

* Forskere på Københavns Universitet fik 20 millioner kroner af EU fra den pulje til udviklingen af en vaccine.

* EU-Kommissionen har lanceret en ny dataplatform, som skal muliggøre hurtig indsamling og deling af tilgængelig forskningsdata om coronavirus for at lette arbejdet for en vaccine.

* Den 4. maj er EU vært for en onlinekonference, som skal samle penge ind til udviklingen af en vaccine. Konferencen er arrangeret i samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Kilder: EU-Kommissionen