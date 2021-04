FAKTA: Det armenske folkedrab kostede op mod 1,5 millioner liv

Den amerikanske præsident, Joe Biden har lørdag erklæret, at massakrerne på armeniere for over 100 år siden var folkedrab.

* Armenien siger, at op mod 1,5 millioner mennesker blev dræbt mellem 1915 og 1917 og ønsker drabene anerkendt som folkedrab.

* Tyrkiet har erkendt, at mange armeniere døde, men nægter at det var så mange, og at det var et folkedrab.

* Tyrkiet taler om 300.000-500.000 og siger, at mindst lige så mange tyrkere blev dræbt under uroligheder og krig, da armeniere rejste sig mod det osmanniske rige og sluttede sig til den russiske hær.

* Massakrerne på armeniere er dokumenteret i adskillige officielle optegnelser og øjenvidneskildringer - også fra udenlandske diplomater.

* Folkedrab karakteriseres ifølge FN's Folkedrabskonvention fra 1948 ved handlinger, som udføres mod en på forhånd defineret gruppe - med den specifikke hensigt at tilintetgøre gruppen.

* Det armenske folkedrab er i dag anerkendt af flere end 20 lande. Danmark har ikke anerkendt det.

Kilder: AFP, Reuters