FAKTA: Derfor har vi Nobels fredspris

I år er Nobels fredspris blevet tildelt Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed. Han får prisen for at have skabt fred med nabolandet Eritrea.

En enkelt dansker har modtaget fredsprisen. Det var Fredrik Bajer, der modtog prisen i 1908 for sit arbejde på det fredspolitiske område.

Læs om fredsprisen her:

* Prisen uddeles til den, der har gjort det største arbejde for at skabe broderskab mellem nationer, afskaffe stående hære eller for at fremme eller skabe fredskonferencer.

* Med prisen følger en medalje, et diplom og ni millioner svenske kroner.

* Nobels fredspris er blevet uddelt siden 1901. Prisen er en af fem Nobelpriser. De øvrige kategorier er fysiologi/medicin, fysik, kemi og litteratur.

* De fire fagpriser uddeles af Nobelstiftelsen i Stockholm, mens modtageren af fredsprisen vælges af en komité nedsat af det norske Storting.

* Prisen er stiftet af Alfred Nobel, en svensk kemiker, der levede fra 1833 til 1896. Han blev rig efter at have opfundet dynamit.

* Myten siger, at en avis i 1888 ved en fejl bragte Alfred Nobels nekrolog, hvor den kaldte ham dødens købmand på grund af dynamittens store skadevirkninger.

* Det skulle have fået Alfred Nobel til at stifte prisen for at rette op på eftermælet.

* Fredsprisen blev ikke uddelt i årene omkring Første- og Anden Verdenskrig.

* Blandt de mest kendte modtagere af Nobels fredspris er:

1906: Theodore Roosevelt for at mægle i krigen mellem Rusland og Japan.

1919: Thomas Woodrow Wilson for at stifte "League of Nations", forløberen for FN.

1944: Røde Kors for organisationens store arbejde.

1964: Martin Luther King Jr. for sit arbejde med borgerrettigheder.

1978: Anwar al-Sadat og Menachem Begin for at slutte fred mellem Israel og Egypten.

1979: Moder Teresa.

1990: Mikhail Gorbatjov for sin indsats for at stoppe den kolde krig.

1994: Yasser Arafat, Shimon Peres og Yitzhak Rabin for deres indsats for at skabe fred i Mellemøsten.

2009: USA's daværende præsident Barack Obama for at satse på diplomati og samarbejde.

Kilder: Ritzau, nobelpeaceprize.org og nobelprize.org.