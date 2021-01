FAKTA: Derfor er senatsvalg i Georgia så afgørende

Alene mandag lokal tid har nuværende præsident Donald Trump, vicepræsident Mike Pence og USA's kommende præsident, Joe Biden, holdt vælgermøder for deres partis kandidater i delstaten.

Delstaten Georgia er lige for tiden det altoverskyggende fokuspunkt i amerikansk politik.

Alle håber de på et godt resultat for deres parti tirsdag, når der er to senatspladser på spil.

Her følger en forklaring på, hvorfor valgene er så vigtige:

* Ved præsidentvalget 3. november vandt demokratiske Joe Biden præsidentposten, og Demokraterne genvandt flertallet i Repræsentanternes Hus.

* I Kongressens andet kammer, Senatet, står fordelingen af pladserne efter 3. november til at blive 50-48 i Republikanernes favør. Den eneste måde, hvorpå Demokraterne nu kan opnå kontrol i Senatet, er, hvis partiet vinder de sidste to pladser, som er på spil i Georgia.

* Ved stemmelighed står vicepræsidenten, som fra 20. januar bliver den demokratiske Kamala Harris, nemlig med den afgørende stemme.

* Når en ny lov skal vedtages, skal den vedtages ved et flertal i både Repræsentanternes Hus og Senatet og derefter godkendes af præsidenten. Derfor er flertal i begge Kongressens kamre så vigtigt i forhold til et partis magt.

* Republikanerne har haft flertal i Senatet siden midtvejsvalget i 2014.

* Ud over den generelle magt i forhold til lovgivning godkender eller forkaster Senatet internationale traktater, som præsidenten foreslår, og det godkender eller forkaster præsidentens kandidater til fremtrædende poster som for eksempel til USA's Højesteret.

* Senatet afgør også eventuelle rigsretssager, som Repræsentanternes Hus har indledt.

* Ved de to valg i Georgia opnåede hverken Demokraterne eller Republikanernes kandidater de påkrævede 50 procent i første valgrunde.

* Derfor skal henholdsvis demokratiske Jon Ossoff og republikanske David Perdue samt demokratiske Raphael Warnock og republikanske Kelly Loeffler ud i nye valgrunder tirsdag.

* Valget mellem Raphael Warnock og Kelly Loeffler er et såkaldt suppleringsvalg, der er udløst, fordi republikaneren Johnny Isakson, der vandt i 2016, har trukket sig af helbredsmæssige årsager.

Kilder: AP, Ritzau.