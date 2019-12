FAKTA: Den tidligere topchef Carlos Ghosn er i Libanon

Ghosn landede i Rafik el-Hariri-lufthavnen i Libanon i et privat jetfly sent søndag aften, rapporterer libanesisk tv.

Den tidligere topchef for Renault-Nissan Carlos Ghosn er ifølge flere kilder ankommet til Libanons hovedstad, Beirut, efter at han var blevet løsladt mod kaution i Japan.

Herunder fakta om Carlos Ghosn:

* Født ind i en familie med libanesiske rødder i Brasilien 9. marts 1954. Har fransk, libanesisk og brasiliansk statsborgerskab. Han blev uddannet som ingeniør i Paris i 1970'erne.

* Indledte sin karriere hos dækproducenten Michelin. Gik over til Renault i 1996. Fik ansvaret for at redde selskabets Sydamerika-division. Operationen førte til hans tilnavn "Le Cost Killer" som følge af aggressive nedskæringer.

* Renault købte i 1999 næsten 40 procent af aktierne i det japanske Nissan, som i flere år havde haft underskud. Ghosn forbedrede resultaterne og var Nissans administrerende direktør fra 2001 til april 2017.

* Han har haft central betydning for opbygningen af alliancen mellem Renault, Nissan og senere Mitsubishi - et samarbejde baseret på blandt andet ejerskaber på tværs og fælles udvikling af teknologi. Alliancen solgte i 2017 10,6 millioner biler.

* Mange har anset Ghosn for at være en af de mest succesfulde internationale topchefer. Han var i 2001 på toppen af Time Magazines liste over verdens mest indflydelsesrige erhvervsledere.

* Ghosn blev i november 2018 anholdt på en flyveplads i Tokyo og sigtet for at have svindlet skattevæsnet og have misbrugt Nissans midler. Han blev afsat få dage senere.

* Gik selv af som administrerende direktør i Renault i januar 2019.

* Efter at være været løsladt mod kaution blev Ghosn, som nægter alle anklagerne mod ham, anholdt igen i Tokyo i april. Han blev igen løsladt mod kaution.

* Ghosn ejer en ejendom i Beirut. Ifølge japanske medier har han - eller han har haft - private residenser i Tokyo, Paris, Rio de Janeiro, Amsterdam, Beirut og New York.

Kilder: BBC, Reuters.