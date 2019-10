FAKTA: De ti seneste modtagere af fredsprisen

Årets modtager af den fornemme Nobels fredspris er den etiopiske premierminister, Abiy Ahmed, som har skabt fred med nabolandet Eritrea.

Han har vundet prisen foran blandt andre den svenske klimaaktivist Greta Thunberg.

Her er de seneste ti års modtagere:

* 2018: Lægen Denis Mukwege fra DRCongo og den iranske menneskerettighedsforkæmper Nadia Murad modtager prisen for deres kamp mod seksualiseret vold anvendt som våben i krig og væbnede konflikter.

* 2017: Ican modtager prisen for arbejdet for at forsøge at afskaffe atomvåben. Ican er en international organisation mod afskaffelse af atomvåben og er aktiv i 60 lande.

* 2016: Colombias præsident Juan Manuel Santos modtager Nobels fredspris 2016 for sin indsats for at skabe fred i sit land efter årtiers borgerkrig. Santos indgik en fredsaftale med oprørsbevægelsen Farc efter en lang og blodig konflikt, der kostede over 220.000 mennesker livet.

* 2015: En demokratibevægelse fra Tunesien modtager prisen for sin centrale rolle i Det Arabiske Forår. Den tunesiske dialogkvartet, der består af fire organisationer, blev dannet, da demokratiprocessen i Tunesien var ved at bryde sammen.

* 2014: Den pakistanske skolepige Malala Yousafzai får fredsprisen for at arbejde for alle børns ret til uddannelse. Hun deler prisen med den 60-årige indiske børnerettighedsforkæmper Kailash Satyarthi, der æres for sin kamp mod børneslaveri.

* 2013: Organisationen til Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) for arbejdet med at eliminere kemiske våben.

* 2012: EU for sit fredsskabende projekt.

* 2011: Liberias præsident, Ellen Johnson Sirleaf, og fredsaktivisterne Leymah Gbowee (Liberia) og Tawakkol Karman (Yemen) for deres ikkevoldelige kamp for kvinders rettigheder.

* 2010: Den kinesiske systemkritiker Liu Xiaobo for sin ikkevoldelige kamp for menneskerettigheder.

* 2009: USA's daværende præsident Barack Obama for at satse på diplomati og samarbejde.

Kilde: Nobelpeaceprize.org