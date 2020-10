FAKTA: De sidste fem års modtagere af Nobelprisen i medicin

Amerikanerne Harvey J. Alter, Charles M. Rice og briten Michael Houghton vil i december overrakt Nobelprisen i medicin for deres opdagelser inden for hepatitis c-forskning.

Her er et overblik over, hvilke opdagelser de sidste fem års vindere har gjort:

* 2019: Amerikanerne William Kaelin, Gregg Semenza og briten Sir Peter J. Ratcliffe for deres opdagelser inden for celleforskning. Opdagelsen viser, hvordan kroppens celler bliver påvirket under forskellige iltniveauer.

* 2018: Amerikaneren James P. Allison og japaneren Tasuku Honjo modtog prisen for deres opdagelser i forbindelse med kræftbehandling.

* 2017: Amerikanerne Jeffrey Hall, Michael Rosbash og Michael Young modtog prisen for at vise, hvordan cellers indre ur fungerer. Opdagelserne er med til at forklare, hvordan mennesker, dyr og planter tilpasser sig døgnets forskellige faser.

* 2016: Japanske Yoshinori Ohsumi modtog prisen for opdagelser inden for nedbrydning af celler.

* 2015: Irske William C. Campbell og japanske Satoshi Omura modtog prisen for deres opdagelser inden for nye behandlingsformer mod infektioner forårsaget af rundorm. Samme år modtog kinesiske Youyou Tu prisen for opdagelser inden for malariabehandling.

Kilde:nobelprize.org.