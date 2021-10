FAKTA: De seneste ti års modtagere af Nobelprisen i økonomi

De hyldes blandt andet for deres bidrag til bedre at kunne analysere årsagssammenhænge i eksperimenter i virkeligheden.

Nobelprisen i økonomi er uddelt siden 1969.

Her er modtagerne de seneste ti år:

2021: David Card (Canada/USA) for sit empiriske bidrag til arbejdsmarkedsøkonomi. Joshua Angrist (USA) og Guido Imbens (Holland/USA) for deres metodiske bidrag til at analysere årsagssammenhænge.

2020: Paul R. Milgrom (USA) og Robert B. Wilson (USA) for at have forbedret auktionsteori og opfundet nye auktionsformater, der gør det lettere at sælge goder og ydelser, som er svære at sælge, såsom radiofrekvenser.

2019: Abhijit Banerjee (Indien/USA), Esther Duflo (Frankrig/USA) og Michael Kremer (USA) for deres eksperimentelle tilgang til at arbejde med at bekæmpe global fattigdom.

2018: William Nordhaus (USA) og Paul Romer (USA) for at inddrage henholdsvis klimaforandringer og teknologisk innovation i langsigtet makroøkonomisk analyse.

2017: Richard H. Thaler (USA) for sin analyse af, hvordan menneskers beslutninger og kognitive begrænsninger påvirker de finansielle markeder.

2016: Oliver Hart (Storbritannien/USA) og Bengt Holmström (Finland) for deres bidrag til kontraktteori. Det er teori om, hvordan aktører indgår formaliserede aftaler med bestemte formål.

2015: Angus Deaton (Storbritannien/USA) for analyse af forbrug, fattigdom og velfærd.

2014: Jean Tirole (Frankrig) for analyse af markedsmagt og regulering.

2013: Eugene Fama (USA), Robert Schiller (USA) og Lars Peter Hansen (USA) for deres empiriske analyse af prisen på aktiver.

2012: Alvin Roth (USA) og Lloyd Shapley (USA) for deres teori om stabile allokeringer og markedsdesign i praksis.

Kilde: Nobelprisen.