FAKTA: Danske film udvalgt til Oscar-akademiets shortlist

Efter udvælgelsen af de 15 film til shortlisten bliver fem af disse 15. marts udvalgt til at være Oscar-nomineret, og blandt dem vil én vinde prisen.

Tre gange tidligere har en dansk film vundet en Oscar for Bedste Internationale Film.

Det var "Babettes gæstebud" af Gabriel Axel i 1988, "Pelle Erobreren" af Bille August i 1989 og "Hævnen" af Susanne Bier i 2011.

Her følger et overblik over, hvordan det er gået de danske film, som tidligere er blevet valgt til Oscar-akademiets shortlist for Bedste Internationale Film.

* 2017: "Under sandet" af Martin Zandvliet.

Filmen blev Oscar-nomineret som en af fem film, men vandt ikke en Oscar.

* 2016: "Krigen" af Tobias Lindholm.

Filmen blev nomineret som en af fem film, men modtog ikke en Oscar-statuette.

* 2014: "Jagten" af Thomas Vinterberg.

Filmen blev nomineret som en af fem film, men modtog ikke en Oscar.

* 2013: "En kongelig affære" af Nikolaj Arcel.

Filmen blev Oscar-nomineret som en af fem film, men vandt ikke en statuette.

* 2012: "Superclásico" af Ole Christian Madsen.

Filmen blev Oscar-shortlistet som en af ti film, men kom ikke videre derfra.

* 2011: "Hævnen" af Susanne Bier.

Filmen gik hele vejen og vandt en Oscar for Bedste Internationale Film.

Kilde: Det Danske Filminstitut