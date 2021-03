FAKTA: Danmark har sat brug af AstraZeneca-vaccine på pause

En række europæiske lande har den seneste uge sat en midlertidig stopper for at bruge vaccinen mod coronavirus fra AstraZeneca.

Vaccinen fra AstraZeneca er én af fire coronavacciner, EU indtil videre har godkendt til brug.

Tre af dem - vacciner fra Moderna, Pfizer/BioNTech og AstraZeneca - er taget i brug i Danmark. Imens ventes første sending af vaccinen fra Johnson & Johnson at ankomme til Danmark i april.

Læs mere om vaccinen her:

* Vaccinen er udviklet af det britisk-svenske medicinalselskab AstraZeneca og Oxford Universitet.

* Vaccinen er baseret på en anden og mere traditionel teknologi end vaccinerne fra medicinalvirksomhederne Pfizer/BioNTech og Moderna.

Vaccinen er baseret på en ganske almindelig forkølelsesvirus, der i det her tilfælde kommer fra chimpanser.

Man sætter genet fra coronavirussets spike-protein ind i forkølelsesvirusset. Det bruger man til at transportere genet ind i kroppens egne celler, der så kan lave spike-proteinet selv, og på den måde danner man immunitet.

* Det adskiller sig fra de to andre mRNA-vacciner, der bruger en kopi af et lille stykke arvemasse fra coronavirus til at få kroppen til at producere spike-proteiner.

* AstraZenecas vaccine kan opbevares i et køleskab, mens de to øvrige skal opbevares ved henholdsvis minus 70 grader og minus 20 grader.

* Vaccinen fra AstraZeneca blev godkendt i EU 29. januar til personer over 18 år. Herefter begyndte også Danmark at bruge vaccinen, og de første danskere blev vaccineret i begyndelsen af februar.

* Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 2,6 millioner personer. Vaccinen skal gives i to doser.

* 11. marts er vaccination med AstraZeneca dog sat på pause for at undersøge mulige bivirkninger.

* Da vaccinen fra AstraZeneca først blev godkendt i EU, fulgte en anbefaling fra den danske sundhedsstyrelse om at kun at bruge vaccinen til personer under 65 år. Det skyldtes, at der ikke var nok data til at vise, om den havde effekt på ældre aldersgrupper.

* I dag anbefaler Sundhedsstyrelsen dog at bruge AstraZenecas vaccine til personer i alle aldersgrupper. Ændringen kom, efter at vaccinen har vist høj effekt i forhold til at nedbringe risikoen for indlæggelser i Skotland.

* Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har godkendt vaccinen på baggrund af studier, der har vist en effekt på 59,5 procent. Det er på niveau med en normal influenzavaccine.

Pfizer/BioNTech og Modernas vacciner har fremvist en effekt på henholdsvis 95 og 94,1 procent. Men resultaterne kan ikke sammenlignes direkte, da det er forskellige studier på forskellige grupper.

* Samtidig er prisen markant lavere med cirka 25 kroner per vaccination mod henholdsvis 165 og 210 kroner for Pfizer/BioNTech og Moderna.

