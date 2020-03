FAKTA: Danmark bidrager allerede ved de græske grænser

Tusindvis af folk fra Syrien har siden lørdag forsøgt at komme til Europa, fordi Tyrkiet har åbnet landets grænser mod EU. FN har anslået, at der ved grænsen til Grækenland er cirka 13.000 strandede migranter, som forsøger at komme ind i EU gennem Tyrkiet. (Arkivfoto)

Foto: Alkis Konstantinidis/Reuters