FAKTA: Britney Spears fik sit gennembrud i 1998

Efter 13 års kamp har en dommer i Los Angeles onsdag besluttet at fjerne Britney Spears' far, Jamie Spears, som værge for sin datter.

* Som ung deltog hun i børne-tv-programmet "The Mickey Mouse Club" med blandt andre Christina Aguilera og Justin Timberlake.

* Fik sit gennembrud i 1998 med megahittet "...Baby One More time". Har siden udgivet ni studiealbummer og været en af verdens største popstjerner. Det sidste album, "Glory", udkom i 2016.

* I slutningen af 00'erne gennemgik hun en periode med psykisk sygdom. Hun blev indlagt på en psykiatrisk klinik og blev også midlertidigt frataget forældremyndigheden over sine to børn.

* Et værgemål blev oprettet i 2008 på grund af bekymringer over hendes mentale helbred og potentielle misbrugsproblemer. Hendes far, Jamie Spears, søgte derefter om at blive værge for sin datter og hendes formue på omkring 60 millioner dollar - cirka 383 millioner kroner.

* Værgemålet består af to dele: Dels over hende som person, dels over hendes økonomi.

* Indtil 2019 havde Jamie Spears det formelle ansvar for begge dele - altså kontrol over både datterens økonomi og karriere. Siden har faren kun styret det økonomiske og forretningsmæssige i samarbejde med et forvaltningsfirma.

* Imens har Jodi Montgomery administreret værgemålet over Britney Spears' person. Hun er udpeget af en domstol.

* Britney Spears har fortsat arbejdet og tjent penge under værgemålet. For nylig meddelte hun dog via sociale medier, at hun ikke vil optræde, så længe hendes far stadig har kontrol over hendes liv.

* 29. september 2021 blev det ved en domstol i Los Angeles besluttet at fjerne Jamie Spears som værge. I stedet er en autoriseret revisor udpeget til midlertidigt at tage kontrol over hendes formue.

* Et nyt retsmøde i sagen er berammet til 12. november 2021. Her skal det afgøres, om værgemålet helt skal ophøre.

Kilder: NTB, TT.