FAKTA: Britisk konservativt parti blev stiftet i 1830'erne

* Det Konservative Parti i Storbritannien er et politisk parti, hvis mærkesager blandt andet er at fremme privat ejendom, styrke militæret og bevare traditionelle kulturelle værdier og institutioner.

Her kan du læse mere om partiets historie og politik:

Det Konservative Parti i Storbritannien indleder søndag et fire dage langt landsmøde i den britiske by Manchester.

* Siden Anden Verdenskrig har Det Konservative Parti og partiets primære politiske modstander, Labour, domineret britisk politik.

* Partiet blev stiftet i 1830'erne, hvor det afløste det tidligere Tory-partiet.

* Partiets medlemmer omtales stadig i dag ofte som "tories" med henvisning til partiets rødder i Tory-partiet.

* Det Konservative Parti er for tiden det største parti i det britiske parlament.

* I 2013 lovede den konservative premierminister David Cameron en folkeafstemning om Storbritanniens medlemskab af EU. Det skyldtes en udbredt EU-skepsis internt i Det Konservative Parti.

* Efter at et lille flertal af briterne i 2016 stemte for brexit, trak David Cameron sig fra posten.

* Theresa May overtog som konservativ partiformand og britisk premierminister. Hun indgik i 2018 en skilsmisseaftale med EU. Men efter tre mislykkede forsøg på at få opbakning til aftalen i hjemlandet, meddelte May sin afgang i maj 2019.

* Siden juli har Boris Johnson været premierminister og formand for Det Konservative Parti. Han har bebudet, at han vil sikre at briterne forlader EU senest 31. oktober - med eller uden en aftale.

Kilder: Den Store Danske, Encyclopædia Britannica, Reuters, AFP.