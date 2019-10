FAKTA: Briterne skal stemme om denne brexit-aftale

* Med aftalen sikres sociale og andre rettigheder for britiske borgere i EU-lande og for EU-borgere i Storbritannien.

* En overgangsperiode gælder indtil udgangen af 2020. I denne periode gælder nuværende regler, og man søger at forhandle en handelsaftale.

* Parterne kan inden 1. juli 2020 beslutte at forlænge den én gang - dog ikke længere end to år.

* Storbritannien betaler en skilsmisseregning på 40 milliarder euro, der betales over nogle år. Den dækker forpligtelser, som briterne har efter udtrædelsen.

* Nordirland får to toldsystemer, og man laver en toldgrænse i Det Irske Hav. Landet er formelt med i det britiske toldområde, men også EU-told og EU-regulering gælder i landet.

* Løsningen med et dobbelt toldsystem har været en nødvendighed for at undgå en hård grænse, der vil udfordre den irske fredsaftale.

* Det betyder også, at der skal være kontrol af varer fra den øvrige del af Storbritannien til havne i Nordirland.

* Når en vare eller en del af en vare kommer fra tredjelande, skal det også vurderes, om den kan ende i EU's indre marked. Så skal der opkræves EU-told. En særlig komité nedsættes til at afgøre dette.

* Det nordirske parlament får mulighed for efter fire år at stemme om, hvorvidt Nordirland skal forblive under disse EU-regler.

* Parlamentet kan enten forlænge systemet med fire år eller med otte år afhængig af opbakningens størrelse.

* Hvis Nordirland stemmer for at slippe ud af det komplicerede toldarrangement, hvilket anses for helt usandsynligt på grund af det politiske landskab, skal parterne i løbet af to år finde en anden løsning på grænseproblematikken.

* I tillæg til udtrædelsesaftalen har parterne indgået en politisk aftale for det fremtidige forhold. Den opstiller ikke-bindende retningslinjer for dette.

* Briterne og EU går ifølge aftalen efter en handelsaftale uden toldsatser.

Kilder: EU-Kommissionen og BBC.