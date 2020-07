FAKTA: Brint er det mest udbredte grundstof i universet

Det mest udbredte grundstof i universet - brint - skal bruges til at nå EU-Kommissionens mål om at være klimaneutralt i 2050. Det fremgår af ny strategi.

I dag bliver brint i høj grad produceret med fossilt brændstof, som udleder drivhusgasser.

Men EU-Kommissionen vil sikre, at produktionen af brint bliver grøn ved hjælp af vedvarende energikilder som sol og vind.

Læs om grundstoffet her:

* Brint kendes også som hydrogen og er en gasart, som er lettere end luft og naturgas.

* Solen og stjerner består hovedsageligt af brint.

* Grundstoffet findes ikke i fri form i naturen, men i store mængder i for eksempel vand.

* Derfor skal stoffet løslades i en proces, der kræver energi.

* Der bliver kun dannet vand, når rent brint brændes. Derfor er stoffet blevet populært som led i den grønne omstilling.

* Brint kan blandt andet produceres gennem elektrolyse - en måde at adskille et stof på ved hjælp af elektricitet - hvor vand spaltes i brint og ilt.

* Der kan bruges flere former for elektricitet i elektrolysen. EU-Kommissionen ønsker at fokusere på at bruge sol- og vindenergi, frem for elektricitet som udleder drivhusgasser.

Kilder: EU-Kommissionen og HydrogenValley