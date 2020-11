FAKTA: Børn i verdens krigs- og konfliktzoner

* Omkring 160 millioner børn bor i en såkaldt høj-intens konfliktzone.

* De seneste ti år er 93.000 børn blevet dræbt eller alvorligt såret i konflikter verden over.

* I 2019 var de farligste lande for børn i konfliktområder Syrien, Somalia, Afghanistan, Yemen, Nigeria, Den Demokratiske Republik Congo, Mali, Irak, Den Centralafrikanske Republik, Sudan og Sydsudan.

* Antallet af børn, der blev rekrutteret til militæret, steg drastisk fra 639 i 2018 til 7845 i 2019. Ove 3100 børn alene blev rekrutteret i Den Demokratiske Republik Congo.

* Over 4400 gange blev humanitære organisationer nægtet adgang til børn. Det var en seksdobling fra 2018.

Kilde: Rapport fra Red Barnet - "Killed and Maimed - A generation of violations against children in conflict".