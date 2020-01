FAKTA: Billie Eilish løb med flest priser ved årets Grammy

Den 18-årige popsanger Billie Eilish gjorde sig bemærket som årets store vinder ved grammyuddelingen i Los Angeles natten til mandag dansk tid.

Her er et overblik over, hvem der løb med en række af de største priser ved aftenens prisuddeling:

* Årets Bedste Album:

- "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" af Billie Eilish.