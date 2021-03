FAKTA: Bidens gigantiske hjælpepakke er vedtaget

Her kan du læse om, hvad amerikanerne får ud af lovforslaget, som omfatter et offentligt ekstraforbrug på i alt 1900 milliarder dollar - 11.900 milliarder kroner:

* En check i hånden:Den største del - mere end en femtedel - af pakken går til at give de fleste amerikanere penge mellem hænderne med det samme.Hvis man tjener under 75.000 dollar om året - eller det dobbelte som par - får man nemlig hver en støttecheck på 1400 dollar - 8800 kroner.Hvert hjemmeboende barn udløser en check i samme størrelse.* Forældrehjælp:Pakken er blevet udnævnt som en af de største fattigdomstiltag i mange årtier i USA.En af årsagerne er, at de skattefradrag, den giver, vil have størst effekt blandt de familier med lavest indkomst.Fradraget øges fra 2000 til 3000 dollar for hvert barn og helt op til 3600 dollar for børn under seks år.Det vil angiveligt øge indtægten efter skat med omkring en femtedel i de 20 procent fattigste husstande, skriver avisen Wall Street Journal.* Mere til de arbejdsløse:Coronakrisen har kostet mange arbejdspladser. For at holde hånden under ofrene for det, blev der allerede sidste år vedtaget et løft til arbejdsløshedsunderstøttelsen.Dagpengenes størrelse svinger meget fra stat til stat i USA. Men i hjælpepakken fra december blev der vedtaget et ekstrabeløb på 300 dollar per uge (1900 kroner) fra regeringens hånd.Den ordning er nu forlænget frem til starten af september. Nogle af pengene gøres også skattefrie.Arbejdsløsheden er officielt på 6,2 procent i USA, men ikke alle modtager dagpenge.* Coronatiltag:En luns af pengene - over 750 milliarder kroner - går til direkte coronarelaterede udgifter.Der er både penge til test- og opsporingsindsatser samt til distribution af vacciner og andet medicinaludstyr.Pakken sætter også næsten 300 millioner kroner af til begravelsesudgifter til covid-19-ofre.* Penge til delstaterne:En stor del af USA's offentlig sektor kæmper med faldende indtægter og stigende udgifter under pandemien, så der er også hjælp på vej i den retning.Det er faktisk det næststørste beløb - 360 milliarder dollar, 2250 milliarder kroner - der er sat af til det formål.Størstedelen går direkte til delstaterne, men der er også penge til byer, territorier og stammer.

Kilder: Reuters, AFP.