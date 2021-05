FAKTA: Betjent blev kendt skyldig i alle punkter i Floyd-sag

Tirsdag er der gået et år, siden at Floyd døde. Her er et overblik over det retlige efterspil i sagen.

Eks-betjenten Derek Chauvin blev kendt skyldig i drab, efter at han i maj sidste år placerede sit knæ på den sorte amerikaner George Floyds hals i over ni minutter under en anholdelse.

* Den tidligere politibetjent i Minneapolis i USA Derek Chauvin blev 20. april kendt skyldig i alle tre anklagepunkter i forbindelse med George Floyds død.

* Det første anklagepunkt var "second degree murder". Det dækker over, at han forårsagede utilsigtet død under brug af uretmæssig magt.

* Den anden var "third degree murder". Det dækker over en handling, der udgør en fare for andre uden respekt for menneskeliv.

* Den tredje var "second degree manslaughter". Det er uagtsomhed, der har skabt en unødvendig risiko for at forårsage død eller store skader på et andet menneske.

* Sagen kan bedst sammenlignes med uagtsomt manddrab i Danmark.

* "Second degree murder" kan give den højeste fængselsstraf med op til 40 års fængsel. Men i Minnesota giver det typisk 12,5 år.

* Derek Chauvins straf bliver udmålt i juni. Men han har nu bedt en dommer om en ny retssag.

* Tre tidligere politibetjente, der er anklaget for medvirken til drabet på George Floyd i Minneapolis for et år siden, kommer først for en domstol i den amerikanske storby til næste år.

Kilder: NPR, CNN, Reuters.