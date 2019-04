FAKTA: Baghdadi - den usynlige sheik

Hvis det bekræftes, at det reelt er Baghdadi, der optræder på den video, der blev offentliggjort mandag, vil det være første gang i fem år, at offentligheden ser ham.

Her følger fakta om den lidet kendte IS-leder:

* Baghdadi menes at være blevet født i Samarra, nord for Bagdad i 1971.

* Han er også kendt under navnene Abu Du'a og sit fødenavn, Ibrahim Awwad al-Badri.

* IS-lederen er verdens mest eftersøgte mand. USA har udlovet en dusør på op til 25 millioner dollar for oplysninger, der kan føre til hans pågribelse.

* Der har flere gange været forlydender om, at han var blevet dræbt eller hårdt såret ved et luftangreb. Blandt andet meddelte det russiske forsvarsministerium i begyndelsen af 2017, at Baghdadi var dræbt i et luftangreb mod byen Raqqa i Syrien, der var hovedby i Islamisk Stats selvudråbte kalifat.

* Nogle mener, at Baghdadi allerede var militant islamist under Saddam Husseins styre. Andre mener, at han blev radikaliseret i de fire år, hvor han var fange i den berygtede fangelejr Camp Bucca i Irak. Lejren har siden fået tilnavnet "jihad-universitetet".

* Baghdadi har ry for at være en mester i organisation og for at være en hensynsløs taktiker, der under Islamisk Stats storhedstid formåede at tiltrække tusindvis af unge jihadister. Angiveligt har Baghdadi både lyttet til radikale islamister og militære strateger fra Saddam Husseins tidligere hær.

* Baghdadi blev leder af Islamisk Stat i 2010. Han fik sin lederposition, da han modsatte sig et forsøg på at lægge Islamisk Stat sammen med al-Nusra Fronten i Syrien. Han har aldrig svoret troskab over for al-Qaedas ledere.

* I sommeren 2014 udråbte IS et kalifat - en stat ledet efter streng islamisk lov. Abu Bakr al-Baghdadi er kaliffen, hvilket vil sige "efterfølgeren" efter guds udsendte, profeten Muhammed.

* Nogle mener, at hemmeligheden bag Islamisk Stats fremgang skyldes en kombination af modsætninger: En gruppe med fanatisk troende og en anden gruppe med tidligere officerer, som står for de kølige strategiske overvejelse.

* Islamisk Stat blev berygtet for skrækkelige voldelige overgreb - blandt andet voldtægter, tortur og halshugninger. Der har også været offentliggjort videoer af Islamisk Stats krigere, der smider formodede homoseksuelle ud fra høje bygninger.

Kilder: AP, BBC, Reuters.