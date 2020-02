FAKTA: Både EU og Vietnam får gavn af frihandelsaftale

Europa-Parlamentet har onsdag godkendt en omfattende handelsaftale mellem EU og Vietnam.

Handelsaftaler kan hjælpe med at skabe job og økonomisk vækst ved at fjerne barrier som for eksempel told.

De gør det også muligt for EU at fastsætte kvalitetskrav og at tilføje klausuler angående arbejds- og menneskerettigheder, der kan forbedre situationen i de lande, de handler med.