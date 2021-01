FAKTA: Assange har undgået udlevering i flere år

Læs her mere om den australske journalist, der er blevet kaldt alt fra frihedskæmper til landsforræder, efter at han i 2006 stiftede WikiLeaks.

* I juni 2010 offentliggør WikiLeaks omkring 90.000 hemmelige dokumenter. Hovedparten er amerikanske dokumenter fra krigen i Afghanistan. Få måneder senere havner næsten 400.000 fortrolige dokumenter fra Irak-krigen hos WikiLeaks.

* I november 2010 bliver Julian Assange efterlyst af svensk politi. Han er mistænkt for at have begået voldtægt og seksuelle overgreb mod to svenske kvinder under et ophold i Sverige i sommeren 2010.

* Julian Assange bliver anholdt i december 2010 af britisk politi i London. Han bliver løsladt mod kaution efter en uge. En proces om eventuel udlevering til Sverige indledes.

* I februar 2011 beslutter en domstol i London, at Assange kan udleveres til Sverige. Kendelsen ankes. Assange frygter, at de svenske myndigheder vil udlevere ham til USA. Udleveringsordren stadfæstes af den britiske Højesteret i maj 2012.

* Julian Assange søger tilflugt på Ecuadors ambassade i London i juni 2012. Han ansøger om politisk asyl. Forlader han ambassaden, bliver han anholdt.

* Ecuador giver Julian Assange asyl i august 2012. Men britiske myndigheder nægter at give ham frit lejde ud af landet.

* I maj 2017 ophæver den svenske anklagemyndighed anklagen mod Julian Assange. Og dermed ordren om at anholde ham.

* April 2019: Assange bliver anholdt af britisk politi og flyttes fra Ecuadors ambassade. Det meddeler det britiske indenrigsministerium. Det britiske politi blev inviteret ind på ambassaden. Det sker, efter at Ecuador har ophævet Assanges asyl, hedder det.

* I januar 2021 bestemmer en britisk domstol, at Assange ikke skal udleveres til USA. Det bliver få dage efter fulgt op af en beslutning om, at Assange ikke kan løslades mod kaution.

Kilder: TT, dpa og Expressen.