FAKTA: Assad og 20 blodige år ved magten

Fredag 17. juli har Bashar al-Assad siddet 20 år som præsident i Syrien.

Få her et overblik over hans vej til magten og borgerkrigen, der har præget hans præsidenttid:

* Bashar al-Assad, født den 11. september 1965 i Damaskus, afløste sin far, der var Syriens præsident fra 1971 til 2000.