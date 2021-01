FAKTA: Amerikanske ambassadører udpeges politisk

Her kan du læse om tidligere amerikanske ambassadører og den amerikanske tradition for politisk udpegede ambassadører i modsætning til de karrierediplomater, som er normen i Danmark og de fleste europæiske lande.

* USA fik i 1827 sin første officielle udsending til Danmark. Juristen Henry Wheaton havde en fortid som blandt andet medlem af staten New Yorks lokalforsamling.

Præsident John Quincy Adams sendte ham til Danmark for at forhandle om betaling for skibe og varer, som USA mente, Danmark uretmæssigt havde beslaglagt.

* Langt hovedparten af USA's ambassadører i Danmark - og de fleste andre lande i øvrigt - har været udpeget direkte af præsidenten.

Det er normen, at en ny præsident skifter hovedparten af sine topdiplomater ud. Flere har været kendt som generøse donorer under præsidentens valgkamp.

* Ifølge en opgørelse på hjemmesiden revolvy.com har der siden 1907 været fire karrierediplomater og 27 politisk udpegede ambassadører. Her er de seneste ti:

- Carla Sands, udpeget af præsident Donald Trump (republikaner). Præsenterer sine akkreditiver for dronning Margrethe 14. december 2017.

- Rufus Gifford, udpeget af præsident Barack Obama (demokrat). 13. august 2013 - 20. januar 2017.

- Laurie S. Fulton, udpeget af præsident George W. Bush (republikaner). 3. august 2009 - 15. februar 2013.

- James Cain, udpeget af præsident George W. Bush. 9. september 2005 - 23. januar 2009.

- Stuart Bernstein, udpeget af præsident George W. Bush. 3. september 2001 - 16. januar 2005.

- Richard Swett, udpeget af præsident Bill Clinton (demokrat). 8. september 1998 - 6. juli 2001.

- Edward Elliott Elson, udpeget af præsident Bill Clinton. 18 januar 1994 - 25. juni 1998.

- Richard B. Stone, udpeget af præsident George H.W. Bush (republikaner). 10. februar 1992 - 14. oktober 1993.

- Keith Lapham Brown, udpeget af præsident George H.W. Bush. 8. januar 1989 - 16. januar 1992.

- Terence A. Todman, karrierediplomat. 17. november 1983 - 8. januar 1989.

Kilder: Diplomacy.state.gov og revolvy.com.