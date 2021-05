FAKTA: Afgørelser fra Facebooks tilsynsråd er bindende

Donald Trump blev suspenderet fra Facebook, da han 6. januar lagde en video op under optøjer i Washington, hvor Trump-tilhængere stormede Kongressen.

Facebooks uafhængige tilsynsråd har onsdag besluttet, at tidligere præsident i USA Donald Trump fortsat skal være udelukket fra Facebook og Instagram

Bliv klogere på Tilsynsrådet her:

* Formål:

Rådets formål er at promovere ytringsfriheden ved at foretage principielle, uafhængige afgørelser om indhold på Facebook og Instagram og ved at udstede anbefalinger om den relevante indholdspolitik.

Rådet er ikke designet til at være blot en forlængelse af Facebooks eksisterende proces til gennemgang af indhold. I stedet vil den gennemgå nogle udvalgte, højt repræsentative sager og fastslå, om afgørelserne blev foretaget i henhold til Facebooks værdier og politikker.

* Beføjelser:

Rådets afgørelse om at stadfæste eller omstøde Facebooks indholdsafgørelser vil være bindende. Det vil sige, at Facebook skal implementere dem, medmindre dette overtræder den gældende lovgivning.

* Medlemmer:

Rådet består af 40 medlemmer fra hele verden, der repræsenterer en alsidig række discipliner og baggrunde.

Blandt medlemmerne er tidligere statsminister i Danmark Helle Thorning-Schmidt.

Kilde: www.oversightboard.com