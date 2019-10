FAKTA: Abu Bakr al-Baghdadi - den usynlige IS-leder

Irakeren er blevet kaldt "spøgelset" og "den usynlige sheik", da han i høj grad har formået at holde sig skjult for offentligheden.

Her kan du læse mere om den berygtede IS-leder:

* Baghdadi menes at være blevet født i Samarra, nord for Bagdad i Irak i 1971.

* Han er også kendt under navnene Abu Du'a og sit fødenavn, Ibrahim Awwad al-Badri.

* IS-lederen er verdens mest eftersøgte mand. USA har udlovet en dusør på op til 25 millioner dollar for oplysninger, der kan føre til hans pågribelse.

* Der har flere gange været forlydender om, at han var blevet dræbt eller hårdt såret ved et luftangreb. Blandt andet meddelte det russiske forsvarsministerium i begyndelsen af 2017, at Baghdadi var dræbt i et luftangreb mod byen Raqqa i Syrien, der var hovedby i Islamisk Stats selvudråbte kalifat.

* Nogle mener, at Baghdadi allerede var militant islamist under Saddam Husseins styre. Andre mener, at han blev radikaliseret i de fire år, hvor han var fange i den berygtede fangelejr Camp Bucca i Irak. Lejren har siden fået tilnavnet "jihad-universitetet".

* Baghdadi har ry for at være en mester i organisation og for at være en hensynsløs taktiker, der under Islamisk Stats storhedstid formåede at tiltrække tusindvis af unge jihadister.

* Baghdadi blev leder af Islamisk Stat i 2010. Han fik sin lederposition, da han modsatte sig et forsøg på at lægge Islamisk Stat sammen med al-Nusra Fronten i Syrien. Han har aldrig svoret troskab over for al-Qaedas ledere.

* I sommeren 2014 udråbte IS et kalifat - en stat ledet efter streng islamisk lov. Abu Bakr al-Baghdadi blev kaliffen, hvilket vil sige "efterfølgeren" efter guds udsendte, profeten Muhammed.

* Islamisk Stat blev berygtet for skrækkelige voldelige overgreb - blandt andet voldtægter, tortur og halshugninger. Der har også været offentliggjort videoer af Islamisk Stats krigere, der smider formodede homoseksuelle ud fra høje bygninger.

Kilder: AP, BBC, Reuters.