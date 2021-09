FAKTA: 2000 vil dagligt overvære retsmøder om terrorsag

* Retsmøderne vil dagligt blive overværet af omkring 2000 mennesker, som vil blive fordelt i selve retssalen og i tilstødende lokaler.

*Retssagen er planlagt til at vare ni måneder.

* Der ventes først at blive afsagt dom 24. eller 25. maj næste år.

* Der blev udført en række skud- og bombeangreb i Paris om aftenen den 13. november 2015: På spillestedet Bataclan, på seks barer og restauranter og uden for stadionanlægget Stade de France.

* Islamisk Stat tog skylden for angrebene.

* Salah Abdeslam er den eneste overlevende fra den gruppe, som udførte angrebene. Han har siddet fængslet, siden han ble anholdt i Belgien i 2016.

* 13 andre - heraf 10 fængslede - er anklaget for at have hjulpet angriberne med våben, biler eller med planlægning.

* Seks andre vil blive dømt in absentia for at have deltaget i planlægningen.

* Der er omkring 1800 sagsøgere i sagen og over 330 advokater er involveret i den.

Kilder: Reuters