FAKTA: 160.000 konservative udpeger ny premierminister

May meddelte sin afsked 24 maj, efter at det mislykkedes for hende at få parlamentets opbakning til den skilsmisseaftale, som hun havde forhandlet sig frem til med EU.

Flere gange er brexit blevet udskudt. Efter planen skal Storbritannien forlade EU-samarbejdet 31. oktober.

Sådan forløber afstemningen mandag aften:

* Omkring 160.000 medlemmer i Det Konservative Parti i Storbritannien skal stemme om, hvorvidt Boris Johnson eller Jeremy Hunt skal afløse Theresa May som partileder og premierminister.

* Stemmesedler blev sendt ud til partiets medlemmer i begyndelsen af juli. Stemmerne skal være indsendt senest mandag klokken 17. Vinderen offentliggøres tirsdag.

* Onsdag vil Theresa May efter planen begive sig til Buckingham Palace for formelt at indgive sin afskedsbegæring til dronning Elizabeth II. Derefter skal enten Boris Johnson eller Jeremy Hunt en tur til dronningen for at få hendes bekræftelse som ny premierminister.

* Meningsmålinger og bookmakere udpeger Boris Johnson som storfavorit over Jeremy Hunt.

Kilder: Ritzau