Ved solnedgang oplyser lysværket "Tribute in Light" himlen over New York City. Her ses værket aftenen inden 11. september.

FAKTA: 11. september markeres med seks gange stilhed

En årlig ceremoni med oplæsning af navne finder igen sted ved Ground Zero. Få her et overblik over programmet.

En række begivenheder skal lørdag i USA markere 20-året for terrorangrebet mod USA 11. september 2001.

Angrebet kostede næsten 3000 mennesker livet.

Her er et overblik over programmet (Danmark er seks timer foran):

* Program ved Ground Zero i New York City, hvor navnene på de døde læses højt af familiemedlemmer ved et årligt arrangement:

08.30: Programmet begynder.

08.46: Et øjebliks stilhed afholdes på det tidspunkt, hvor et fly flyver ind i det nordlige tårn i World Trade Center.

Familier til ofrene for angrebene i 2001 og 1993 vil begynde at læse navne på døde op.

09.03: Et øjebliks stilhed afholdes på det tidspunkt, hvor et fly flyver ind i det sydlige tårn i World Trade Center. Oplæsning af navne fortsætter herefter.

09.37: Et øjebliks stilhed afholdes på det tidspunkt, hvor et fly rammer USA's forsvarsministerium, Pentagon.

09.59: Et øjebliks stilhed afholdes på det tidspunkt, hvor det sydlige tårn i World Trade Center kollapser.

10.03: Et øjebliks stilhed afholdes på det tidspunkt, hvor et fjerde kapret fly styrter ned i Shanksville i delstaten Pennsylvania.

10.28: Et øjebliks stilhed markerer det nordlige tårns kollaps. Oplæsning af navne fortsætter.

12.30: Programmet ventes afsluttet.

* I Pennsylvania begynder en ceremoni klokken 09.45 for det fjerde nedstyrtede fly. Her vil tidligere præsident George W. Bush holde en tale. Klokken 10.03 holdes et øjebliks stilhed.

* USA's præsident, Joe Biden, indleder sin dag i New York City og tager senere til Pennsylvania. Han tager dernæst til en ceremoni ved Pentagon.

* Ved solnedgang oplyser lysværket "Tribute in Light" himlen over New York City. Værket imiterer formen af World Trade Center-tårnene med to gigantiske lyssøjler, der rækker mere end seks kilometer op i himlen.

Kilder: ABC7, The Guardian.