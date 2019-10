FAKTA: 10 års modtagere af Booker Prize

Her er en oversigt over de seneste års prismodtagere:

* 2019: Margaret Atwood, Canada, for "The Testaments", og Bernardine Evaristo, Storbritannien, for "Girl, Woman, Other".

* 2018: Anna Burns, Nordirland, for "Milkman".

* 2017: George Saunders, USA, for "Lincoln in the Bardo".

* 2016: Paul Beatty, USA, for "The Sellout".

* 2015: Marlon James, Jamaica, for "A Brief History of Seven Killings".

* 2014: Richard Flanagan, Australien, for "The Narrow Road to the Deep North".

* 2013: Eleanor Catton, New Zealand, for "The Luminiaries".

* 2012: Hilary Mantel, Storbritannien, for "Bring Up the Bodies".

* 2011: Julian Barnes, Storbritannien, for "The Sense of an Ending".

* 2010: Howard Jacobson, Storbritannien, for "The Finkler Question".

* 2009: Hilary Mantel, Storbritannien, for "Wolf Hall".

Kilder: TT, Ritzau.