Eurovision-vinder vil modbevise kokainrygte med narkotest

Damiano David tager testen, fordi der siden sejren lørdag aften er blevet delt en video på sociale medier, som har fået folk til at snakke om, hvorvidt den 22-årige Måneskin-sanger tog narkotika.

På videoen bliver der filmet ved det bord, som det festglade band sidder ved i forbindelse med Eurovision. Blandt dem er Damiano David, som hviler sin venstre hånd på bordet, da han kortvarigt læner sig fremad.

På grund af drikkevarer på bordet er det ikke muligt at se præcist, hvad der sker. Det har fået nogle af de op mod 200 millioner seere, der så showet, til at sige, at han måske sniffer kokain på videoklippet.

Det har den 22-årige sanger afvist. På bandets profil på det sociale medie Instagram skriver det blandt andet:

- Vi er virkelig chokerede over, hvad nogle siger om, at Damiano tager stoffer. Vi er virkelig imod stoffer, og vi har aldrig taget kokain, skriver bandet blandt andet.

Det skriver også, at de er klar til at blive testet, "fordi vi har ingenting at skjule".

Bandet har ifølge EBU (European Broadcasting Union, red.) sagt, at Damiano David bukkede sig ned, fordi der lå noget glas.

- EBU kan bekræfte, at knust glas blev fundet efter en kontrol på stedet, skriver EBU i en pressemeddelelse.

Måneskin tog lørdag aften sejren ved Eurovision med sangen "Zitti E Buoni". Det er første gang siden 1990, at Italien vinder musikkonkurrencen.

I alt 39 lande var med i konkurrencen, der i år blev afholdt for 65. gang.

Danmark, der blev repræsenteret af Fyr Og Flamme, klarede ikke skærene til finalen.