Eurovision-vinder testet positiv: Trækker sig fra optræden

I to år har hollandske Duncan Laurence glædet sig til at skulle optræde for Eurovision-publikummet til finalen på hans nationale hjemmebane i Holland.

Men Duncan Laurence kommer ikke til at optræde for finalepublikummet på lørdag i Rotterdam Ahoy - noget han som konkurrencens seneste vinder ellers har kunnet se frem til, siden han snuppede sejren i Tel Aviv for to år siden.

Torsdag melder EBU (European Broadcasting Union, red.) nemlig, at han er testet positiv for coronavirus.

- Duncan har milde symptomer. På grund af isolationsperioden på minimum syv dage kommer han ikke til at optræde i Ahoy-arenaen i Rotterdam, men han vil stadig være en del af showet på en anden måde, lyder det fra arrangørerne.

I mandags testede han negativ, og derfor nåede han at være med og optræde i den første semifinale, der fandt sted tirsdag i arenaen. Men den helt store optræden kan han altså vinke farvel til.

- Duncan er virkelig skuffet, han har glædet sig til det her i to år, lyder det fra hans management.

Tidligere på ugen kom det frem, at Island, der ellers ligger lunt i svinget hos bookmakerne, heller ikke vil optræde live, når de går på i semifinalen torsdag aften.

Et bandmedlem i gruppen, der repræsenterer Island, er nemlig også testet positiv for corona, og derfor optræder den live-on-tape i stedet.

Alle der skal ind i arenaen - både deltagere, delegationer, frivillige, presse og tilskuere - skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er maksimalt 48 timer gammel.

Ifølge EBU er der foretaget mere end 24.000 tests, siden forberedelserne til Eurovision gik i gang i arenaen 6. april.