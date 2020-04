Eurovision-show afholdes i ny form efter corona-aflysning

Det bliver et anderledes show, der har fået navnet "Eurovision: Europe Shine A Light", som bliver afholdt 16. maj.

I stedet for det normale konkurrenceelement vil showet ære alle de 41 deltagende artister.

Deltagerne, som skulle have konkurreret mod hinanden i årets europæiske melodigrandprix, vil medvirke på afstand fra deres respektive hjemlande.

De vil deltage i en "opførelse af tidligere Eurovision-hits med fællesskabsfremmende tekster, som passer til den nuværende situation, vi befinder os i", skriver EBU på sin hjemmeside.

Det er første gang i Eurovisions 65-årige lange historie, at showet bliver aflyst.

Allerede kort efter aflysningen oplyste EBU, at man var gået i gang med at udvikle et programformat, der kunne fungere som erstatning for årets konkurrence.

Showet vil vare omkring to timer, og det sendes 16. maj klokken 21 på DR1 og på Eurovisions officielle YouTube-kanal.

Ifølge DR vil også årets danske deltagere, Ben & Tan, deltage i showet.

Eurovision-chef Jon Ola Sand siger om det alternative show i en pressemeddelelse på EBU's hjemmeside:

- Desværre bliver der ikke afholdt et Eurovision Song Contest i år. I stedet er vores intention at forene Europa 16. maj med et unikt tv-program i bedste sendetid.

Han opfordrer de tv-kanaler i Europa, der skulle have sendt Eurovision, til i stedet at sende det alternative show for at fremme fællesskabsfølelsen og samhørigheden i Europa under coronakrisen.