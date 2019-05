Europol anholder 22 i kæmpe operation mod narkotikanetværk

Ifølge Europol er den formodede leder af netværket en 48-årig mand i Letland. De øvrige anholdelser er foretaget af politi i Polen, Litauen, Spanien og Storbritannien.

40 huse blev ransaget den 15. og 16. maj, hvilket førte til beslaglæggelser af otte millioner euro (omkring 60 millioner kroner) i kontanter, guldbarrer, smykker og luksusbiler.

Europol, der har hjemsted i Haag i Holland, siger i en pressemeddelelse, at netværket også menes at have stået bag smugling af cigaretter og hvidvaskning af penge. Samtidig er det blevet sat i forbindelse med drab.

Netværket menes at have skaffet sig 680 millioner euro (omkring fem milliarder kroner) via kriminelle aktiviteter alene i perioden 2017-2019.

Den kriminelle organisation smuglede narkotika og cigaretter til Storbritannien, hvorefter sorte penge blev smuglet til Polen. Pengene blev hvidvasket gennem vekselkontorer og efterfølgende investeret i ejendomme i Spanien og andre lande.

Gruppens ledere og medlemmer anvendte kontraovervågning og kontra-efterretningsvirksomhed for at undgå politiets efterforskere i de forskellige lande. Samtidig benyttede netværket sig af krypteret kommunikation.

Europol benyttede sig under den omfattende politioperation af avanceret kommunikationsudstyr. Det gjorde det muligt for politi og retsinstanser at følge operationen direkte, så der med det samme kunne foretages analyser af nye data, samtidig med at det hele tiden var muligt at justere strategien.