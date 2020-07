Trykkeriet her menes at have deltaget i produktionen falske eurosedler for 233 millioner euro, oplyser Europol fredag.

Europol: Netværk trykte falske euro for 1,7 milliarder

Politi i Italien, Belgien og Frankrig har optrevlet et kriminelt netværk, der menes at have forfalsket eurosedler til en værdi af i alt 233 millioner euro - omkring 1,7 milliarder kroner.

Det skriver EU's politiagentur, Europol, der støttede aktionen, i en pressemeddelelse.

Det er ifølge Europol den største sag om forfalskning af euro i valutaens historie.

Politiets koordinerede aktion fandt sted onsdag den 15. juli. Her blev 44 mistænkte blandt andet anholdt under en razzia i Italien.

Politiet har i forbindelse med aktionen beslaglagt 50 lejligheder, to landejendomme, 12 køretøjer, en luksusbåd og otte millioner euro, der stod på 22 bankkonti.

Det kriminelle netværk menes at have produceret og distribueret flere end tre millioner falske pengesedler.

Det svarer til omkring 25 procent af alle falske eurosedler, der er blevet registreret.

Efterforskningen af sagen begyndte i 2017. Her beslaglagde politiet i den italienske by Benevento 50-eurosedler, der siden viste sig at være forfalskede.

Sedlerne var lavet ved hjælp af sofistikerede kopieringsmetoder, der kræver et stor ekspertise og højteknologisk udstyr.

Hovedmanden bag det kriminelle netværk har været involveret i pengefalskneri i mere end 20 år.

Ifølge Europol har pengefalsknerne forbindelse til Camorraen, der er et organiseret kriminelt netværk i Italien.

Allerede i februar 2018 beslaglagde politiet i Napoli knap 450.000 falske 50- og 100-eurosedler til en værdi af i alt 41 millioner euro.

Samtidig med onsdagens aktion i Italien slog politi i Belgien og Frankrig også til med aktioner, der var koordineret af Europol.