Europol: Menneskesmuglere hjalp tusinder til Storbritannien

Politiet i Frankrig og Holland har pågrebet 23 personer, der er mistænkt for at være medlemmer af et kriminelt netværk, som har smuglet 10.000 migranter fra Frankrig til Storbritannien. Det oplyser Europol, som er EU's politienhed i Haag i Holland.

Det kriminelle netværk er mistænkt for at have hjulpet med at bringe især afghanere, iranere, irakisk-kurdere og syrere fra de franske områder omkring byerne Le Mans og Poitiers til Storbritannien.

Migranterne er blevet transporteret under livstruende forhold i ofte overfyldte kølebiler eller i gummiflåder. I en del tilfælde har der været op til 20 personer i en lastbil, oplyser den internationale politiorganisation.

Migranterne betalte op til 7000 euro (over 52.000 kroner) for den farlige rejse.

Betalingerne blev hentet gennem et hemmeligt banksystem bestående af uafhængige mæglere - såkaldte hawala-agenter. Det blev ledet af en mistænkt i Holland.

Det kriminelle netværk menes at have indsamlet en profit på omkring 70 millioner euro (over 520 millioner kroner).

Interpol oplyste onsdag, at mindst 89 ofre for menneskesmugling blev reddet onsdag, mens en større gruppe menneskesmuglere blev anholdt under politiaktioner på Balkan mod organiserede kriminelle grupper.

Under operationen, som strakte sig over en uge, blev 72 formodede menneskesmuglere anholdt.