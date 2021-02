David Tavella (tv.), en talsmand fra et fransk plejehjem, siger, at den 116-årige Søster André (th.) klarer sig godt, efter at hun blev testet positiv for coronavirus og senere erklæret rask.

Europas ældste person overlever corona og kan fejre 117 år

Europas ældste person, den franske nonne Søster André, har overlevet at blive smittet med coronavirus.

Torsdag kan hun fejre sin 117-års fødselsdag.

Lucile Randon, der tog navnet Søster André, da hun blev katolsk nonne i 1944, blev bekræftet smittet på sit plejehjem i Toulon i det sydlige Frankrig 16. januar.

Hun var isoleret fra de andre plejehjemsbeboere og udviste ingen tegn på smitte.

Søster André fortæller, at hun ikke var bange, mens hun var smittet med coronavirusset.

- Nej, jeg var ikke bange, fordi jeg er ikke bange for at dø. Jeg er glad for at være her, men jeg ville ønske, at jeg var et andet sted og kunne slutte mig til min storebror, min bedstefar og bedstemor, siger hun.

David Tavella, en talsmand fra plejehjemmet, siger, at Søster André klarer sig godt.

- Vi betragter hende som rask igen. Hun er meget rolig og ser frem til at fejre sin 117-års fødselsdag på torsdag, siger Tavella.

Han fortæller videre, at Søster André, der er blind, men meget energisk, skal fejre sin fødselsdag med en mindre gruppe beboere end normalt på grund af risikoen for smittespredning.

- Hun har været meget heldig, tilføjer han.

Søster André, der blev født 11. februar 1904, er verdens næstældste levende person ifølge Gerontology Research Groups (GRG) verdensrangliste.

Ifølge denne liste er den ældste person japanske Kane Tanaka, der blev 118 år 2. januar.

Verdens 20 ældste mennesker på GRG-listen er alle kvinder.