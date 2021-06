Europæiske stormagter: Global skatteaftale er i sigte

Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland presser på for at lande aftale, der skal begrænse skatteunddragelse.

EU's fire største økonomiske magter øjner muligheden for at lande en global aftale, der skal begrænse skattefusk blandt multinationale selskaber.

Det fremgår af en klumme i den britiske avis The Guardian.

Klummen er underskrevet af finansministrene fra Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland, der alle er en del af G7-samarbejdet.

Finansministrene fra G7, der foruden de fire ovenstående lande består af Canada, Storbritannien og USA, mødes fredag og lørdag i London.

G7 består af nogle af verdens største økonomiske magter.

Ved mødet fredag og lørdag håber EU-stormagterne, at det kan lykkes at indgå en aftale om en global minimumsskat blandt selskaber.

- I over fire år har Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien arbejdet sammen for at skabe et internationalt skattesystem, der passer til det 21. århundrede. Der har været mange bump på vejen, men nu er det tid til at lande en aftale.

- Det var allerede en prioritet at indføre et mere fair og effektivt internationalt skattesystem inden den nuværende økonomiske krise, og det vil være mere nødvendigt på vej ud af den, skriver finansministrene.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har for nylig åbnet for at indføre et krav om minimum 15 procents selskabsskat globalt.

- En minimumsskat på 15 procent er en lovende start. Vi vil derfor arbejde på at udforme en fælles holdning til et nyt internationalt skattesystem ved G7-finansministrenes møde i London i dag, lyder det i klummen.

Den er underskrevet af den spanske økonomiminister, Nadia Calviño, den italienske finans- og økonomiminister, Daniele Franco, den franske finans- og økonomiminister, Bruno Le Maire, og den tyske finansminister, Olaf Scholz.

Ifølge Dansk Erhverv er udmeldingen mest af alt et politisk signal.

- Det lyder besnærende, når politikere siger, at man kan komme skattesnyd og skatteunddragelse til liv ved at indføre en global minimumsselskabsskat på 15 procent. Men verden og skattesystemet er mere kompliceret.

- En minimumsskat skal for at virke ikke bare være en sats, men skal sikre, at al skat bliver beregnet på samme måde, og det er ikke en øvelse man lige laver. Derfor er G7-landenes udspil måske mest af alt et politisk signal vendt mod den hjemlige opinion, siger skattepolitisk chef Jacob Ravn.

I næste uge - fra 11. til 13. juni - mødes G7's ledere til et topmøde.

I slutningen af oktober 2021 samles G20, der samler verdens største økonomiske magter, i den italienske hovedstad, Rom.