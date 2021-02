Artiklen: Europa søger nye astronauter for første gang i 13 år

Det er en sjældenhed, at Den Europæiske Rumfartsorganisation (ESA) har brug for nye astronauter, men 2021 bliver året, hvor fire personer får lov til at jagte muligheden.

ESA søger nemlig fire nye astronauter, og ansøgningsprocessen begynder 31. marts, oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

- Europa tager sin plads i hjertet af udforskning af rummet. For at komme længere, end vi nogensinde har været, er vi nødt til at se bredere end nogensinde før, udtaler ESA-direktør Jan Wörner i meddelelsen.

Det er første gang siden 2008, at ESA søger nye astronauter, skriver netmediet videnskab.dk, der har talt med den danske astronaut Andreas Mogensen.

Han blev den første dansker i rummet i 2015, efter at ESA valgte ham i 2008.

- Vi skal til at finde en ny gruppe astronauter hos ESA, og det bliver rigtig spændende, siger Andreas Mogensen.

- Det er 12 år siden, jeg selv startede. Tiden er fløjet afsted. Men nu er det tid til at vælge en ny gruppe og få dem startet på deres træning, så de er klar til at komme i rummet inden for de næste fem år, siger han til mediet.

I 2008, hvor Andreas Mogensen blev valgt sammen med fem andre, var der cirka 8500 ansøgere.

Ansøgerne skal have en baggrund inden for de naturvidenskabelige eller tekniske fag. Men inden for den ramme er der mange potentielle kandidater.

Det kan være alt fra ingeniører til læger og piloter, fortæller Andreas Mogensen.

ESA "opfordrer kraftigt" til, at kvinder også søger jobbet.

- Repræsentation af alle parter af samfund tager vi meget seriøst, siger David Parker, der er ESA-direktør for menneske- og robotudforskning.

Ansøgningsfristen er 28. maj, og går man med en drøm om at blive astronaut, skal man sende sin ansøgning til ESA på organisationens hjemmeside.

Først i oktober 2022 forventer ESA at have fundet de fire nye astronauter.