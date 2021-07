Europa runder som første region 50 millioner smittetilfælde

Europa er den første region i verden til at registrere over 50 millioner tilfælde af coronasmitte.

Smitte- og dødstallene i Europa udgør næsten en tredjedel af de samlede globale tilfælde.

Det tog 194 dage - eller lidt mere end seks måneder - at gå fra 25 millioner bekræftede smittetilfælde i Europa til 50 millioner. Til sammenligning tog det 350 dage at nå op på 25 millioner tilfælde.

I Europa stiger antallet af nye smittetilfælde med én million cirka hver ottende dag. Det skyldes især den særligt smitsomme Delta-variant, som er konstateret i omkring 100 lande og nu er den dominerende variant verden over.

Bekymring for, at Delta-varianten kan sænke tempoet i den økonomiske genopretning af verden, udløste mandag kursfald på de europæiske aktiemarkeder på over to procent.

Det er det største fald i løbet af en enkelt handelsdag for de store europæiske aktieindeks i over ni måneder ifølge Reuters.

- Investorerne er ekstremt bekymrede for, at en ny nedlukning kan være under opsejling i løbet af en til to måneder, siger Russ Mould, investeringsdirektør i finanshuset AJ Bell.

- Covid spreder sig igen hurtigt, og flyselskaber, restauranter og rejseselskaber vil muligvis ikke få den store omsætning denne sommer, som de længe har håbet på, siger han.

Storbritannien afsluttede mandag over et års restriktioner, men den såkaldte "Freedom Day" (frihedsdag, red.) faldt sammen med en stigning i antallet af smittetilfælde og dystre forudsigelser om risiko for en ny smittebølge.

I Frankrig er der indført nye skrappe tiltag i et forsøg på at få kontrol over Delta-varianten.

Fra 1. august skal der fremvises dokumentation for at være vaccineret eller for at være testet negativ for at komme ind på restauranter, caféer, storcentre og forlystelsesparker eller for at benytte offentlig transport.

Holland genindførte i sidste uge retningslinjer for at arbejde hjemmefra på grund af kraftigt stigende smittetal. Det skete, bare få uger efter at restriktioner var blevet ophævet.

Og i Grækenland vil gæster kun få adgang til restauranter, barer og caféer, hvis de kan dokumentere, at de er vaccinerede.