Europa runder en kvart million coronadødsfald

Der er langt mellem kunderne på Roms restauranter. I den italienske hovedstad er det ventet, at der vil blive indført nye restriktioner for at begrænse udbredelse af coronasmitte og forhindre dødstallet i at stige. Da virusset raserede i Italien i foråret, lød det daglige dødstal på helt op mod 900.

Foto: Remo Casilli/Reuters