Europa runder 10.000 coronadødsfald efter fransk stigning

Med de seneste dødsfald i Frankrig overstiger det samlede dødstal for Europa 10.000. Det skriver AFP.

De nye dødstilfælde bringer det samlede antal i Frankrig op på 860. Tallet mandag er højere end både lørdag og søndag, hvor der begge dage blev registreret 112 nye dødstilfælde relateret til coronavirus.

I alt er 19.856 personer bekræftet smittet med coronavirus i landet. 8675 af disse er på hospitalet, hvor af 2082 er på en intensiv afdeling.

Størstedelen af dødsfaldene i Europa er hændt Italien, hvor 6077 personer har mistet livet til coronavirus. Dernæst følger Spanien med 2182 dødsfald og Frankrig med 860. I Danmark er 24 dødsfald relateret til coronavirus.

Europa har registreret 184.138 smittetilfælde. Dermed er Europa det kontinent, hvor virusset spredes hurtigst.

De officielle tal for coronasmitte viser kun en brøkdel af de reelle tal, da mange lande ikke tester alle med symptomer, heriblandt Frankrig.

Myndighederne indførte tirsdag delvist udgangsforbud over hele Frankrig. Har man et ærinde, der kræver, at man bevæger sig udenfor, skal man have udfyldt en erklæring om, hvad man skal.

Har man ikke denne erklæring, risikerer man en bøde svarende til 1000 kroner.

- Vi håber, at denne isolation vil have en stærk og synlig effekt snart. Vi ved alle, at denne isolation er essentiel.

- Det er en svær situation, men vi mister ikke håbet, siger Olivier Veran mandag ifølge AFP.

Lokale myndigheder i Frankrig har meddelt, at 20 dødsfald på en plejehjem i regionen Vosges i den østlige del af landet muligvis kan relateres til coronavirus.

Myndigheder oplyser desuden mandag, at fire læger yderligere i Frankrig er døde efter at have været smittet med coronavirus.