Europa går efter vaccinegodkendelse 23. december

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, bekræfter tirsdag, at "godkendelse muligvis kommer den 23. december".

Den tyske avis Bild skriver tirsdag, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) sigter efter en godkendelse af covid-19-vaccine fra Pfizer og BioNTech den 23. december.

Bild skriver, at vaccinationer dermed kan blive indledt i Tyskland inden nytår. Datoen 26. december er blevet nævnt, skriver dagbladet.

Spahn sagde mandag, at han gerne så EMA arbejdede hurtigere for at få godkendt coronavacciner.

- Det, der er på spil, er borgernes tiltro til EU's handlekraft, sagde Spahn.

Storbritannien og USA har godkendt vacciner og er i gang med at vaccinere borgerne. Bild skriver, at de hurtige nødgodkendelser, som er foretaget i USA og Storbritannien ikke er en mulighed for EMA. Agenturet kan kun godkende - eller ikke godkende.

Spahn sagde mandag aften til tv-stationen ZDF, at hans ministerium håber, at omkring 60 procent af befolkningen er vaccineret mod coronavirus sidste på sommeren i 2021.

Han sagde, at det er målet at få vaccinationerne indledt i år.

- Det er i sidste instans op til EMA, sagde han.

EMA's direktør, Emer Cooke, sagde mandag i Amsterdam, at agenturet arbejder i døgndrift, og at en godkendelse kunne komme inden den 29. december.

Tirsdag meddelte Robert Koch Instituttet, at endnu 500 coronarelaterede dødsfald er registreret i Tyskland, hvormed det totale antal under pandemien er oppe på 22.475. Over 1.3 millioner smittetilfælde er registeret i forbundsrepublikken.

På et krisemøde søndag blev det fastslået, at julehandlen er aflyst i alle tyske butikker, som ikke betragtes som essentielle. Butikkerne skal holde lukket foreløbig indtil 10. januar.