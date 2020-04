Europa-Parlamentet åbner dørene for coronasyge og testcenter

Ledelsen i Europa-Parlamentet har indgået en aftale med franske myndigheder om at stille bygninger til rådighed for et testcenter under coronapandemien.

Det omfatter en afdeling med sengepladser, skriver EU-Parlamentet i en skriftlig bekræftelse af aftalen. Det fremgår ikke, hvornår et center i givet fald vil åbne.