Etiopiske regeringstropper marcherer mod Tigray: Helvede venter

Etiopiens regeringsstyrker er begyndt at marchere mod Tigray-regionens hovedstad, Mekelle, oplyser regeringen.

Den to uger lange konflikt i Etiopien, der udkæmpes mellem landets regeringsstyrker og oprørere i regionen Tigray, ser onsdag ud til at blive yderligere optrappet.

Dermed ignorerer regeringen internationale opfordringer om at afslutte konflikten. Regeringen nægter ligeledes, at offensiven er et angreb på en etnisk gruppe.

Meldingen om, at regeringsstyrkerne er på vej, får onsdag lederne af Tigray-regionen til at advare om, at "helvede" venter dem.

- Tigray er nu helvede for dets fjender, lyder det fra Tigray-lederne i en meddelelse.

De forsikrer samtidig om, at Tigray aldrig vil overgive sig til regeringsstyrkerne, men derimod vil nedkæmpe dem.

Konflikten i Tigray brød for alvor ud 4. november, da regeringsstyrker på ordre fra Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, lancerede en offensiv i Tigray.

Det skete, efter at oprørsgruppen Tigray Folkets Befrielsesfront, TPLF, havde angrebet føderale militærlejre. Det afviser befrielsesfronten dog.