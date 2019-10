Etiopiens premierminister modtager Nobels fredspris

Den etiopiske premierminister, Abiy Ahmed, modtager Nobels fredspris 2019 for at skabe fred med Etiopiens mangeårige fjende, nabolandet Eritrea.

Abiy Ahmed modtager hæderen "for sin indsats for at skabe fred og internationalt samarbejde og i særdeleshed for det afgørende arbejde for at løse konflikten med nabolandet Eritrea", siger komiteen bag afgørelsen.

I modsætning til de videnskabelige Nobelpriser, der uddeles i Sverige, bliver fredsprisen uddelt i Norge af en komite, som er nedsat af det norske parlament, Stortinget.

Komiteen håber, at prisen kan medvirke til at styrke premierministerens arbejde for fred i regionen.

Selve prisoverrækkelsen foregår i december. I 2019 var der 301 i kandidater til prisen. Heraf 223 individer og 78 organisationer.